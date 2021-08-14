Bakan Koca, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi" dedi.

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