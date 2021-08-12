Bakan Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısını paylaştı!

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AŞIDA 11 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi" dedi.

MAVİ KATEGORİYE GEÇEN İLLER

Bakan Koca, mavi kategoriye geçen yeni illeri de paylaştı. Bakan Koca, "ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi" dedi.

ÇOK YÜKSEK RİSK SEVİYESİNDEN YÜKSEK RİSK SEVİYESİNE İNEN İLLER

Bakan Koca, "BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında" paylaşımında bulundu.