İşte ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi" paylaşımında bulundu.

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