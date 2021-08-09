Bakan Koca duyurdu! Bir il daha düşük riskli iller kategorisinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkâri, %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, "Hakkâri aşı ekibimizden Melike ve arkadaşları, dün akşam yayınlanan mesajımıza yaptıkları yorumda, adeta, “Sabaha kalmaz, Mavi kategoriye geçeriz.” diyorlardı. Sabah akşam çalışarak %75’in üzerinde aşılanma başarısı sağlayan ekiplerimize teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.