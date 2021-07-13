Bakan Koca: Delta saptanan vaka 750'leri buldu

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşılamadaki yavaşlamaya dikkat çekilerek, aşının zorunlu hale getirilmesi yönünde bir düşüncenin olup olmadığı sorulan Koca, kamu olarak zorunluluğu gündemlerine almak istemediklerini, daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istediklerini söyledi.

"VATANDAŞI İKNA ETME DIŞINDA BİR YAPTIRIMLA AŞI YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Gerektiğinde vatandaşın ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denediklerini vurgulayan Koca, bunu sahada yaygın bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Doğu ve Güney Doğu'da aşılama oranlarının düşük olduğunun görüldüğünü ama giderek bu bölgelerde de bir artış olduğunu kaydeden Koca, şöyle devam etti: "Aşılama oranlarının Hakkari'de şu an yüzde 50, Şırnak'ta yüzde 40, Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz, Kars'ta benzer şekilde, Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın. Vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda."

"BAYRAMA KADAR O BÖLGELERDE DAHA YOĞUN AŞILAMA GEREKİYOR"

Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış olan 18 yaş ve üzeri olarak tanımlanan kişilerde aşılama oranının yüzde 70 olmasını hedeflediklerini, şu an bu rakamın yüzde 61'leri bulduğunu aktardı.

Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu" diye konuştu.

Son dönemde özellikle çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakaların düşmediği, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu gördüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti: "Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu'da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor."

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YÜZDE 70 HATTA YÜZDE 80 ORANINDA SAĞLANDIĞINDA SALGIN BİTER YA DA AZALIR"

Önümüzdeki dönemde kısmi bir kapanma veya önlemin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Doğrusu herhangi yeni bir kapatma veya kısıtlama önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar herkesin tedbirler noktasında hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Kapalı ve havalandırılmamış ortamlarda bulunulmaması ve kapalı ortamda maske takmaya devam edilmesini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerde görülen, salgında dördüncü dalgaya ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Şu an böyle bir durum yok, ama olmayacağı anlamına gelmez. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür" yanıtını verdi.

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELİYOR?

Bakan Koca, şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, "Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.