Bakan Koca'dan Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması için çağrı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."