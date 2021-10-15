Bakan Koca, 'daha önce az karşılaştık' dedi ve açıkladı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 aşılarını aksatmadan yaptıran şu üç şeyi yapmış olur: Kendini korumaya alır. Yakın çevresinde ve şehrinde riski azaltır. 84 Milyonu, salgına karşı verdiği zorlu mücadelede güçlendirir. Kendimize ve tüm topluma karşı böylesi bir sorumlulukla daha önce az karşılaştık" ifadelerini kullandı.