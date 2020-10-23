Bakan Koca: Salgın tüm ülkede tırmanışa geçti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da açıklama yaptı. Bakan Koca, "Halkımızdan rica ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin. Salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Biliyoruz ki böyle bir mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz. Yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu da ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz.

Bugün burada planladığımız gibi çalışma programları düzenlediğimiz her yerde salgına karşı verilen mücadelede gelinen noktayı, hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz" dedi.

"KORONAVİRÜS SALGINI TÜM ÜLKEDE YENİDEN TIRMANIŞA GEÇMİŞ DURUMDA"

Bakan Koca, "3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa Covid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

Bakan Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir" diye konuştu.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'UNA ULAŞTI

Bakan Koca, "83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbullulara kurallara uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla İstanbul'da olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu çarşamba Bilim Kurulu toplantımızı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

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