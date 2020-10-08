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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapıyor.

Bakan Koca, "Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan, sürdürülebilirliği muhafaza görevi var. Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tavır gösterdi. Maliye ve Hazine Bakanlığımız da pandemiyle mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu.

Sağlık tüm dünyada milli gelirlerden önemli pay edinmeye başlayan bir sektör ancak sağlık hizmeti aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı, ülkelere katma değer de üreten bir sektör. Ülkemizde ise 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki oranı yüzde 4.4. 2019 rakamları kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan ulusal bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirlerini artırmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. Pandemi dönemi bize bu alanda fırsat kapısını daha da aralamıştır."

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