Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı tabloyu paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Bakan Koca, şunları söyledi: "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli."