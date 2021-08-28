Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ!

Bakan Koca, "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" dedi.