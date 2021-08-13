Bakan Koca, düşük riskli il sayısını paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ISPARTA, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi" dedi.

Bakan Koca, Malatya'da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının yüzde 65’in üstüne çıktığını açıklayarak, "Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi turuncu yerine sarı" dedi.