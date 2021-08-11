İşte 18 yaş üstünde 2 doz aşısını tamamlama oranı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranı %50’nin üzerine çıktı" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 Milyonu geçti" dedi.