Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.

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