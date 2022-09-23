Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), İstanbul'da düzenlenen genel kurulu sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına adaydır" dedi.

İstanbul Çırağan Otel, 28. genel kurul toplantısı için bir araya gelen ECA üyesi çok sayıda Avrupa kulübü temsilcisine ev sahipliği yaptı. Kurul toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, ECA'nın 28. genel kurulunun İstanbul'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu şehir nasıl iki kıtada farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun en önemli paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliğine, genel kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim için büyük bir zevktir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu ve futbolun Türkiye'deki gibi tüm dünyada da milyonlarca insana ilham verdiğini kaydeden Kasapoğlu, "Türk halkının bu güzel oyuna olan tutkusu sayesinde Türkiye bir futbol ülkesi olmuştur. Türkiye'nin futbol mirası Avrupa'da ve ötesinde bilinmektedir. 20. yüzyılın başında kurulan Türkiye Süper Ligi, en kaliteli ve en tutkulu futbolu sunmak için çalışmaktadır. 1962'den beri UEFA üyesi olan Türkiye, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunmaktadır." diye konuştu.