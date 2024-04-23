Son dakika haberi Bakan Güler'den F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Resepsiyonda Irak’ta ortak harekat merkezi kurulması sorusuna Güler, Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" yanıtını verdi.

Bakan Güler, Atina'da gerçekleşen Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

Güler, ABD'den F-16 alımıyla ilgili gelen soruya cevaben, “Çalışıyoruz. Yakında her şeyle ilgili bütün hepsini öğreneceksiniz” dedi. Bakan Güler "F-16 alımı ve modernizasyonuyla ilgili süreci en kısa sürede tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER'LA İLGİLİ GÖRÜŞME YAPILACAK MI?

Bakan Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" dedi.

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