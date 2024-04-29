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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh El Sani ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:14
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        Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

        Bakanlık görüşmeyi X sosyal medya hesabından duyurdu.

        Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldiğini bildirdi.

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