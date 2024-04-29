Son dakika haberi Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh El Sani ile bir araya geldi
Giriş: 29.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 21:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Bakanlık görüşmeyi X sosyal medya hesabından duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de bir araya geldiğini bildirdi.
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