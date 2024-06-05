Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Çin'e işbirliği teklifi

Ankara’dan Çin’e önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 ile 5 Haziran arasında başkent Pekin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (SUÖB) temaslarda bulundu. SUÖB'e 2012'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk üst düzeyli ziyaret gerçekleşti.

Fidan, Pekin’de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Çen Vençing, Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Urumçi’de ise SUÖB Parti Sekreteri Ma Şingrui ve SUÖB Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

TİCARETTE İŞBİRLİĞİ, ENERJİ VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye’nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olan Çin ile ticaret açığını kapatma konusunda somut adımlar sundu. Çinli şirketlerin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının teşvik edilmesi yönündeki beklenti dile getirildi. Bakan Fidan, Çin makamlarına Türkiye’nin nükleer dahil enerji konusunda işbirliği yapmak istediğini de iletti.

GAZZE KONUSUNDA 2 ÜLKENİN BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAĞI BELİRTİLDİ

Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması konusunda daha fazla çaba harcanması konusunda da mutabık kalındı. Görüşmelerde masada olan başka bir konu ise Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi oldu. Türkiye ve Çin’in iki devletli, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bir barış sağlanması için birlikte çalışacağı ifade edildi.