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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Blinken ile buluştu

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Blinken ile buluştu

        ABD'de diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 19:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:38
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        Bakan Fidan, Blinken ile buluştu
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına devam ediyor.

        Dün ABD'li senatörlerle bir görüşme gerçekleştiren Fidan, bugün ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" ifadesini kullandı.

        Dışişleri Bakanı Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD'li mevkidaşı Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

        Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

        Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan, "Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

        Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

        Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.

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