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Haberler Dünya Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt: Engellemeye çalışan girişimler görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Çavuşoğlu "Henüz somut adım görmediğimizi söyledim" dedi. ABD'nin harekat açıklaması için ise Çavuşoğlu "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Gereken cevabı verdik, biz destek bekliyoruz" dedi.

Giriş: 30.11.2022 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Çavuşoğlu "İsveç'te yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu sözlerine "Yaptıkları açıklamalar ve kararlılık güzel ama somut adımlar görmek lazım. Terör örgütlerinin mal varlığı dondurulmalı, suçlular iade edilmeli" diye devam etti.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de açıklama yapan Çavuşoğlu "Ukrayna'ya yardımlarımız ortada ve devam ediyoruz. En büyük amacımız diplomasi kaynaklarını açık tutmak" diye konuştu.

ABD'nin harekat açıklaması için ise Çavuşoğlu "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Gereken cevabı verdik, biz destek bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "'Gölge etmesinler yeter' diyeceğiz. ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine desteği apaçık ortada. Bu destekleri sonlandırmaları gerektiğini söylüyoruz" dedi.

İSVEÇ, HOLLANDA VE ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son günündeki oturumlarına katıldı, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun genişlemesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, daha sonra görüştüğü İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile yine Ukrayna'daki son durumu konuştu. Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüşmesinde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattığını bildirdi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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