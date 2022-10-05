Bakan Bozdağ: Talimatı aldık, çalışmalarımıza başlıyoruz

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.