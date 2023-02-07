"Tüm karargahlar sivil vatandaşlara açıldı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Büyük felaketle karşı karşıyayız. Bu felaketin üstesinden geleceğiz. Problemleri çözeceğiz. Yoğun gayret var. Depremin olmasının hemen akabinde Milli Savunma Bakanlığı olarak çalışma başlattık. Sabah erken saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kriz yönetim merkezini açtık. İlk ihtiyaç bölgeye kurtarma ekiplerinin taşınması ihtiyacı olduğunu gördükten sonra bir hava yolu yardım köprüsünü kurduk. Yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çok büyük uçaklarımız dahil tüm uçakları seferber ederek, hava şartlarının etkisinden uzak olan hava meydanlarına malzeme ve personel naklini başlattık. 2600 kurtarma personeli 78 araçla birlikte ihtiyaç sahibi noktalara taşınmış bulunmaktadır.” diye konuştu.

“Uçak seferlerimiz devam ediyor. 75 hava aracı, helikopterler TİHA’lar dahil 213 sorti icra edildi. Hastalarımızı ve yaralılarımızı geri gidişlerde vatandaşlarımıza bu uçakları kullandırmaktayız. Helikopterler yoğun şekilde çalışıyor. İncirlik’i lojistik hat yaptık. 19 helikopter burada görev yapıyor. Gelecek helikopterlerle sayının çok daha yükseleceğini 45’e yükseleceğini görüyoruz. Malatya Havalimanı’nın açılması işlerimizi kolaylaştırdı. İncirlik’ten yaptığımız kara yolu yardımlarını buradan hava yoluyla yapıyoruz. Meteorolojik şartları yakından takip ediyoruz. Hatay havalimanı dışında bütün hava limanları müsait. Hava şartlarının düzelmesiyle çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyoruz. Mehmetçik terörle mücadelede olduğu gibi bugün de felaketle mücadelede ediyor.”

“Batıdan aldığımız personel ve malzemeyi İncirlik ve Antep Havalimanlarına, bugün açılan Malatya’ya taşımaya başladık.” diyen Akar, şöyle devam etti:

"1500 PERSONEL DAHA KATILACAK"

Yarından itibaren 1500 personelin katılacağını belirten Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

“Batıdan komando 9 taburu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs’taki 4 taburumuz bugün yarın bölgeye gelecek. Hatay’da da çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Yardım konusunda 1600 mevcudu ile Mehmetçik çalışmalarını sürdürmektedir. Doğal afet timlerimiz, Kıbrıs’tan timlerimiz burada, istihkam savaş taburunu buraya sevk etmek suretiyle kattık.

Burada günlük hayatın kolaylaşması bakımından yapılması gereken, günlük hayata katkısı bakımından sefer stoklarında bulunan 25 seyyar mutfağı burada dağıtmış bulunuyoruz. 14 seyyar tuvalet banyo burada kullanılacaktır. Jeneratörleri, hilti takımlarını bölgeye dağıttık. Ekmek dağıtımı konusunda da özel teşebbüsle çalışmalarla seyyar sahra fırınlarını aktive ederek ekmek dağıtmaya bu akşam başlıyoruz.“

“Şu andan itibaren her gün 15 bin vatandaşımıza sıcak çorba verme gayreti içindeyiz.” İfadelerini kullanan Bakan Akar, şöyle devam etti: “Burada yaptığımız temaslarla özel ve kamudan gelen yiyecek maddeler burada dağıtılmaktadır. Bölgede bulunan birlik ve karargahlarda garnizonlar da sivil vatandaşlara açılmıştır. Su, çorba yiyecek istirahat imkanları sağlanmaktadır. Bunlara ilaveten yabancı ülkelerden dost müttefik ülkelerden yardımlar geliyor. Sevkini sağladık. AFAD ve Dışişleri Bakanlığı ile koordine içindeyiz. Valilerimizin, garnizon komutanlıklarıyla yaptığı istişarelerle çalışmalar sürüyor.

Akaryakıt konusuna çözüm getirmek için NATO petrolünün olduğu alanlarda çalışmaları sürdürdük. Gerekli esaslar çerçevesinde uygun yöntemlerle buradaki akaryakıtın kamu ve sivile dağıtılması için gerekli tedbirleri alıp dağıtımı başlattık.”