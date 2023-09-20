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Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Düşman tarafından uzun yıllar büyük mühendislik işleri neticesinde istihkamların mevcutları şartında düşman bölgelerinin tepelerde elverişli yerlerde yerleştirilmesine bakmayarak bizim askerlerimiz kahramanlık göstermişler kısa müddette bütün yönlerde önemli derecede başarılar elde etmişler. Ermenistan devletinin Azerbaycan arazisinde kanunsuz yerleştirilmiş ve bugüne kadar çıkarılmamış ordunun büyük hissesi tamamıyla mahvedilmiştir.

Antiterör tedbirleriyle birliklerimiz başarı elde etmiştir. Azerbaycan arazisinde kanunsuz olarak 100'den çok Ermenistan ordusuna mahsus tank ve zırhlı nakliyat vasıtaları yerleştirilmiştir.

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"SİVİL HALKIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERDİK"

200'den çok top, hava hücumuna karşı kurgular yerleştirilmiştir.

Karabağ'da ateşkes ilan edildi Haberi Görüntüle

Sivil halkın zarar görmemesi için özen gösterdik. Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı.

Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılara şifa versin. Onlar vatan yolunda, hak, adalet yolunda, Azerbaycan yolunda canlarını feda ettiler. Onların aziz hatırası kalbimizde ebedi yaşayacaktır.

Operasyonla egemenliğimizi yeniden elde ettik. Bizim arazimizde kanunsuz iskan edilen Ermenistan ordusu grupları, silahları bırakmalı, arazimizden tamamıyla çıkarılmalıdır. Aynı zamanda bütün silahları bırakmalıdırlar. Aksi takdirde sonuna kadar gideceğiz. Düşman bizim gücümüzü iyi bilir.

Azerbaycan her zaman olduğu gibi sözüne sadıktır. Bunu dost ve düşmanlarımız bilir. Bugün saat 13.00'de ateşkes ilan edildi. Karşı taraf ateşkese tam uymayıp ateşkes ilan olunmasından sonra bizim bölgelerimiz ateş altına alınmıştır.

"SİLAHLARINI BIRAKMAYA BAŞLADILAR"

Artık kanunsuz Ermeni silahlı gruplarının bölgelerden çıkarılma süresi başlamıştır. Onlar bizim şartımızı kabul ederek silahların da bırakılmasına başlamıştır.

İkinci Karabağ muharebesinden sonra biz haklılığımızı ifade ederek defalarca Ermenistan'a, dışarıdaki temsilcilerine başvurarak 'Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan arazisinde kalması kanunsuzdur ve buna son verilmelidir' dedik.

Ermenistan bizim toprağımızdan çıkmalıydı. Karabağ Azerbaycan arazisidir. Bunu bütün dünya biliyor.

Bizim topraklarımızın ölçülerini de hatırlattık. Ermenistan, Karabağ'ı Azerbaycan'ı ayrılmaz bir parçası olarak tanımadan Karabağ'da 30 yıl at oynatan kriminal rejimin hangi statüsü olabilir?

Karabağ'da sahte başkanlar seçildi. Rövanşist nüveler başkaldırdı. Kanunsuz, kriminal rejim azgınlaştı. Azerbaycan arazisinde yaşıyor bunlar. Bütün bizim adımlarımız adaletlidir ve bütün adımlara göre biz sorumluluk taşıyoruz. Antiterör tedbirleri öyle gerçekleştirildi ki, düşman bölgeleri ve silahları etkisiz hale getirildi.

Kriminal rejim teslim olduktan sonra artık bu gerginlik kaynağı, bu zehir yuvası artık tarihte kalmalıdır."