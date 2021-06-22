Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı randevularında ŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın" dedi.