Antalya'da korkutan deprem!

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Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem Antalya ve çevresinde paniğe neden oldu. Son dakika depremin büyüklüğünü AFAD 5,2 olarak açıklarken, Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."