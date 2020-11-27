Ankara'da terör operasyonu! 10 gözaltı

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Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada terör propagandasına da izin vermedi.

Çalışmalar sonucu 10 kişinin sahte hesaplar üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

PKK/PYD/KCK OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 10'u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6´sının sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunduğu, diğer 4'ünün ise örgütün gençlik yapılanması olan sözde 'Devrimci Gençlik Hareketi' içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, 2 kurusıkı tabanca ve 21 adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi. Diğer 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor