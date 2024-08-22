Ankara-Bolu sınırındaki yangında tutuklama kararı!
Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı
Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.