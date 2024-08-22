Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara-Bolu sınırındaki yangında flaş gözaltı! | Son dakika haberleri

        Ankara-Bolu sınırındaki yangında tutuklama kararı!

        Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara-Bolu sınırındaki yangında tutuklama kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, şüpheli İ.G. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Habertürk Anasayfa