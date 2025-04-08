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        Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA HABERİ: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza!

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre ulaşım sağlanamadı. Olayda, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:00
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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza!
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        Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        #kocaeli
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