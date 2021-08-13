Altındağ'daki olaylarla ilgili 72 gözaltı daha!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gün meydana gelen olaylar üzerine 72 kişi daha gözaltına alındı. Ankara Emniyeti, dün 76 kişiyi gözaltına almıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası 12.08.2021 günü alınan önleyici tedbirler neticesinde, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Gözaltına alınanlar hakkında verilen bilgide, "29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28’inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.