Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
Muğla'nın Ula ilçesinde, 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü kazada gözaltına alınan VİP minibüs sürücüsü 26 yaşındaki Altan Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Muğla'da kaza, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Ula'nın Gökova mevkiinde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı VİP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı otomobil ile çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZADA 5 KİŞİ CAN VERDİ
Sağlık görevlilerince otomobil sürücüsü Bekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz (58), torunu Alp Akdeniz (3) ve Hatice Geriz'in (49) hayatını kaybettiği belirlendi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Demirci (54) ise kurtarılamadı, VİP minibüsün sürücüsü Altan Özkan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin Hörü Bekmezci, Hatice Geriz, Gönül Akdeniz ve Alp Akdeniz'in cenazeleri, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde, Hacer Demirci'nin cenazesi de Muğla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan da 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.