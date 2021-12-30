Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, takımın yeni başantrenörünün Burak Gören olduğu belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde başarıyla görev yapan Burak Gören'i tekrar aramızda görmekten memnuniyet duyar, birlikte nice zaferlere koşmayı temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Aliağa Petkimspor, sezona başladığı başantrenör Can Sevim'le dün yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Sezona Türk Telekom'da başlayan Burak Gören, başkent ekibinde 4,5 yıl görev almıştı.