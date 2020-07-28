KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISI

- 4-5 ayrı önemli konuda müşterek bir pozisyon belirledik. Bunu çok önemsiyorum. Umarım ilerleyen dönemde de bu gibi kararlar alabilecek olgunluğu, akıllı davranışı gösterebiliriz.

YABANCI SINIRI

- Sezonun başlamasına, transfer döneminin başlamasına kısa süre kala, kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan yabancı oyuncu için karar alınması bazı kulüpleri sıkıntıya sokuyor. Fenerbahçe olarak biz daha rahatız ama bu dönem, dayanışma dönemi.

- Yabancı oyuncu için yeni karar 2021-22 sezonunda uygulansın, altına tüm kulüpler imza atsın. Oldu bittiye gelince ekonomik olarak da etkisi var. Gidecek, gelecek, transfer edeceğini oyuncularda pazarlık gücü azalıyor.

TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

- Bayram sonrasında ayın 4-5'inde her şeyi açıklayacağız. Camiamızın biraz daha sabretmesini rica ederim