Aldatma şüphesiyle ortaya çıkan olayda yeni gelişme!

İHA

İstanbul’da yaşayan senarist A.D.B. iddiaya göre, iç çamaşır ve kıyafetlerinin yerlerinin sürekli değiştiğini fark edince kocasının kendisini aldattığını düşünüp yatak odasına gizli kamera yerleştirdi.

İHA'nın haberine göre, görüntüleri izleyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Kıyafetlerini ve iç çamaşırlarını 10 yıllık kocası A.K.B.’nin giydiğini, peruk takıp makyaj yaparak kadın gibi davrandığını gördü.

Görüntüleri savcılığa sunan genç kadın, boşanma davası devam eden eşi A.K.B. hakkında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal” suçundan suç duyurusunda bulundu.

EŞİNİN KIYAFETLERİNİ GİYEN KOCA DA ŞİKAYETÇİ

Karısının kıyafetlerini giydiği öne sürülen A.K.B. de bugün avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak karısı A.D.B. hakkında şikayet dilekçesi sundu.

Dilekçede, A.D.B. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.