Akşener'den Bahçeli'ye yanıt

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İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Parmak sallamayı siyasi nezaketle bağdaştırmıyorum" diyen Akşener, "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle uğraşmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, dün yaptığı açıklamada Akşener'in Ayasofya ziyaretinden övgüyle bahsederek "Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir" ifadelerini kullanmıştı.