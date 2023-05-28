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Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüşlerimizi, hayallerimizi, gördüklerimizi ve projelerimizi milletimize sizin kanalınızla ulaştırmaya çalıştık. Bütün basın emekçilerimize öncelikle teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun.

Öncelikle sandıklarda görev yapan tüm müşahitlerimize, sandık görevlilerimize, avukatlarımıza, partililerimize ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür e diyorum ama en çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum.

Her bir insanımızın oyu bizim için çok kıymetli. Tüm kara propaganda, provokasyonlara rağmen milletimiz olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun.

Aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş bir çok sorunumuz var. Bunların başında ne yazık ki ekonomi geliyor. Şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme, çözüm üretme zamanı geldi.

Milletimizin bize verdiği muhalefet görevini aynı düstur, ciddiyet ve seçmen velinimettir anlayışıyla yürüteceğiz. Her şeyden önce seçmen bizim için en halis ölçüttür.

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamak, gereğini yapmaktır.

İYİ Parti olarak bunu hakkıyla yapacağımızın hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hiçbir mensubu seçim sonuçları üzerinden umutsuzluğa kapılmasın.

Uzun yıllar üniversitede inkılap tarihi hocalığı yaptım. Demokrasilerde her şeyin tartışabileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini o da hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır; yani bir irade ortaya koyduğunda 'Niye ona oy verdin' deme hakkı kimsede yoktur olamaz. Millet iradesi başımızın tacıdır.

Sözlerimizin arkasında milletimizin talep ve istekleri dışında hiçbir gücün, hırsın, şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik. Bu sebeple de zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık ve pek çok bedel ödedik.

"ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİM"

Bugünden sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve mensupları burada, Meclis'te, Türkiye'de

Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik hukuk devleti olma vasfının gereğince üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.

Sayın Erdoğan'ın seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. umarım ki, iftiralar, hakaretler havada uçuşmaz. Kendisine oy vermiş vermemiş bu ülkede yaşayan her vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğuna göre davranır.

Tıpkı bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif şekilde yapar. Biz yarından itibaren bu sonuçları bu şekilde yorumlayacağız."

Kısıklı'daki konuşması bu çerçevede pek umutlandırmamış olmasa da, sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük zevk ve şevkle kendisini alkışlayan vatandaşlara yuhlattı. Yeni seçilmiş bir Cumhurbaşkanına bu yakışmaz. Halbuki 'nerde kalmıştık' deyip hepimizin cumhurbaşkanı olmayı, makulde buluşmayı, dertlerin üzerinden kendisine rehber ed inir diye ummuştuk. İnşallah bu ayıplı davranış inşallah sondur.

Tüm Türkiye'nin umarım ki seçilmiş olduğu son döneminde Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür, çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.

"ÖNCE KENDİ PARTİMİZİN SONUÇLARINI ANALİZ EDECEĞİZ"

Şu anda biz öncelikle 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Arkadaşlarıma dedim ki seçim bitti, 15 gün sonra sayın Erdoğan ve sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi var, dolayısıyla buraya odaklanacağız, bizim 14 Mayıs'ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs akşamı ister kazanalım, ister kazanalım ertesi günden itibaren önce iki mesaj var burada; birisi İYİ Parti'ye mesaj var. İkincisi ise ne aşağı düştük ne yukarı çıktık.

Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız. İkinci adım ise Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda ortaya çıkan tablo. Önce İYİ Parti'nin oyları üzerinden ne anlamamız gerektiğine bakacağız. Millet ittifakı nedir ne değildir mevzusu daha sonraki mesele.

Yerel seçimlere bu sefer biz ikili, bizim teklifimiz üzere CHP, İYİ Parti ortaklığında ortak belediye başkanı adayları ve meclis üyeleri çıkarttık. Sonuçta iyi de bir başarı kazandık. 11 büyükşehir alındı. Bu birlikteliğin Türkiye açısından fayda sağladığını gördük. Bu seçimlerin sonra tekrar sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Demokrat ve Saadet Partisi ile oluşan Millet İttifakı, Gelecek ve DEVA Partisi'nin katılımıyla 6'lı Masa haline geldi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sayın Kılıçdaroğlu'na kaldı. Seçime gidildi. Bu bir döngü.

Bizler CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Orada bir değerlendirme yapacağız. Bu bir süreç, bu bir süreç. 6 partiyi bir araya toplayan sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Kendisini aday olarak destekledik ve çalıştık. 14 Mayıs'ta 2 parti logosuyla ayrı seçime gitti. Bunların her biri süreç."

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız