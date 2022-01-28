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Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin Gazipaşa'ya 110 kilometre mesafede 10.15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, Antalya Gazipaşa açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak belirledi. Derinlik ise 6.5 olarak kaydedildi.

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