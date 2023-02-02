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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu

Giriş: 02.02.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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