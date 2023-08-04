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        Haberler Gündem Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. " ifadesini kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 19:28
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        "Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz"
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Ömer Çelik yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir.

        PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

        Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir.

        İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

        Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz.

        Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

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