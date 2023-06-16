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Adana'da dehşet! Akrabasını düğünde öldürdü!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, daha önce annesinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan akrabası 48 yaşındaki Ali Yeşilağaç'ı düğünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınan 38 yaşındaki Necmettin Ömer K., tutuklandı

Giriş: 16.06.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Akrabasını düğünde öldürdü!
Adana'da dehşet! Akrabasını düğünde öldürdü!
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AA

Adana'da alınan bilgiye göre, kayınbiraderinin 13 Mayıs'ta Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta bulunan bir tesiste gerçekleştirilen düğününe katılan Ali Yeşilağaç (48), silahlı saldırıya uğradı.

BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre tabancayla vurularak ağır yaralanan Yeşilağaç, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI AKRABASI ÇIKTI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cinayet zanlısının maktulün akrabası Necmettin Ömer K. (38) olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ MERSİN'DE YAKALANDI

Ekipler, şüpheliyi kaçtığı Mersin'de yakalayarak Adana'ya getirdi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN BERAAT ETMİŞ

Şüpheli Necmettin Ömer K.'nin ifadesinde, gittiği düğünde babasından ayrılan annesi Fatime Altundal'ın 2006'da tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan, ancak delil yetersizliğinden beraat eden akrabası Yeşilağaç ile karşılaştıklarını, elini beline götürmesiyle kendisine silah çekeceğini düşünüp yanındaki tabancayla ateş açtığını öne sürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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