Adalet Bakanı Gül, Anadolu Yayıncılar Derneğinin programında konuştu.

Gül "Ben yargıyım hesap vermem anlayışı asla kabul edilemez. Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" dedi