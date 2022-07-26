Adalar vapuru karıştı! Kadın turistlerin kavgası!

DHA

İstanbul'da, Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi günü, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TURİSTLERDEN BİRİ TOKAT ATTI

DHA'da yer alan habere göre turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

DİĞERİ DE YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü.

VAPURDAKİ POLİS MÜDAHALE ETTİ

Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı. Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı. Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.