Abdullah Avcı gerçeği

A Milli Takım'da Ermenistan karşısında kaybedilen kritik 2 puan sonrası, teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği tartışma konusu olurken; teknik direktör Abdullah Avcı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasında olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.

Avcı'nın teknik direktörlük konusu için Riva'da olduğu öne sürülürken, detaylara Habertürk Spor ulaştı. Abdullah Avcı'nın daha önceden planlanan ve TFF'nin Riva'daki binasında düzenlenen Hakem Semineri'nde konuşmacı olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Öte yandan TFF Başkan Mehmet Büyükekşi'nin de Milli Takım'la birlikte Eskişehir'de olduğu öğrenildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan maçının ardından; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi tabii konu bugün için Stefan Kuntz değil. 2 puan kaybettik. Tüm teknik ekip, futbolcularımızla beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı'nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz."