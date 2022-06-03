Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek yılın çalışmalarına başlayan Trabzonspor Jerome Boateng'i takibe aldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alman yıldızın transferi ile ilgili, "Ben de gazetelerden okudum" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı'na röportaj veren teknik direktör Abdullah Avcı ise Lyon forması giyen yıldızı takımda görmek istediğini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı Boateng için, "Jerome Boateng'in ismi geldi, değerlendiriyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz." ifadelerini kullandı.