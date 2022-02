"Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldırabilir | Rusya Ukrayna krizi son durum!

Rusya - Ukrayna krizinde gerilim artıyor. Dünkü peş peşe açıklamalar sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den de yeni açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklamasında "Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Putin hangi yolu izleyeceğine karar verecek, biz ve müttefiklerimiz her iki yola da hazırız" dedi.

Bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşeceğini söyleyen Blinken, "Rusya krizi çözmek istiyorsa diplomasiye hazırız" mesajını verdi ancak 'Putin Ukrayna'yı işgal ederse ABD ve müttefikleri hızla ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak' diye de bir kez daha uyardı.