Ukrayna'da ABD ve Rusya'dan peş peşe hamleler

Batılı istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin giderek daha yakın olduğu konusunda uyarırken ABD, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanıyor.

Associated Press'in haberine göre ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanlığı'nın Cumartesi günü Kiev Büyükelçiliği'ndeki tüm personelinin ülkeyi terk etmelerini duyurmayı planladığını söyledi.

Bakanlık daha önce Kiev'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatını vermişti. Ama ayrılmak isteyip istemediklerini gereksiz personelin takdirine bırakmıştı. Yeni hamle, Washington'un Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali konusundaki uyarılarını artırmasıyla geldi.

AP'ye isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sınırlı sayıda ABD'li diplomatın Ukrayna'nın uzak batısına, bir NATO müttefiki olan Polonya sınırına yakın yerlere yerleştirilebileceğini söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak ise Rus diplomatların Ukrayna'dan ayrılmaya başladığını duyurdu.