ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Derhal karantina ve kurtarma sürecine başlatacağız. Bunu birlikte atlatacağız" dedi.

Doktoru da açıklama yaparken, "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in de koronavirüse yakalanması üzerine, Trump koronavirüs testi yaparak kendisini karantinaya almıştı.

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.