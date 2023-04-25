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ABD Başkanı Biden adaylığını resmen açıkladı

ABD Başkanı Biden, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden başkan adayı olacağını resmen açıkladı.

Giriş: 25.04.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Joe Biden adaylığını resmen açıkladı
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada 2024 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da ikinci bir dönem için aday olacağını duyurdu.

Şu an ülke tarihinin en yaşlı ABD başkanı olan 80 yaşındaki Biden, 2024 yılının sonundaki seçimleri kazanması durumunda dört yıl daha görevde kalacak.

Adaylığını video ile duyuran Biden açıklamasında "Dört yıl önce başkanlığa adaylığımı koyduğumda, 'Şu anda Amerika'nın ruhu için savaşıyoruz' demiştim. Hala da savaşıyoruz. Bu rehavete kapılacak bir zaman değil. Bu yüzden tekrar seçilmek için adaylığımı duyuruyorum. Bu işi bitirelim. Yapabileceğimizi biliyorum" dedi.

Reuters/Ipsos tarafından 19 Nisan'da yayınlanan ankete göre ABD'liler arasında Biden'ın yaşıyla ilgili endişeler var. Zira Biden seçilmesi durumunda, ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. Ancak Beyaz Saray doktorları alkol kullanmayan Biden'ın "göreve uygun" olduğunu ve zihinsel olarak yeterince iyi durumda olduğunu söylüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu

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