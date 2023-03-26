A Millilerin, Hırvatistan mesaisi



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve ardından Bursa'ya gelen A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürdü.

Ermenistan maçında forma giyen oyuncular, otelde rejenerasyon çalışması yaparken diğer milli futbolcular teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Bursaspor Özlüce Tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda paslaşma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular daha sonra çift kale maç yaptı.

İsmail Yüksek: "Turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir"

Milli takım oyuncusu İsmail Yüksek, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Geçen sene profesyonel olarak 1 dönem olmak üzere 6-7 sene amatör olarak Bursa'da top oynadığını ifade eden Yüksek, "Umarım Bursa'nın getirdiği şansla, önümüzdeki Hırvatistan maçını da geride bırakacağız. Turnuvaya, Ermenistan galibiyetiyle başlamış olmamız çok önemli. Ermenistan, bizim ölçümüzde bir takım değil ama turnuvaya galibiyetle başlamak değerlidir. O maçla ilgili analizleri, takım ve bireysel olarak hocalarımızla yaptık.

O maçı unutup Hırvatistan maçına odaklandık. Hırvatistan da bireysel ve takım olarak değerli işlere imza attık. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Bursa halkının desteğiyle buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Hırvatistan maçında forma giymeyi istediğini ancak buna teknik direktör Kuntz'un karar vereceğini dile getiren Yüksek, "Birçok maça çıktım. O atmosferde, herkes Bursa'nın nasıl olduğunu çok iyi biliyor" diye ifade etti.