Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan milliler, ikinci yarıda farkı açtı ve sahadan 34-23'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmadan sonra tribündeki seyircilerle büyük bir sevinç yaşayan milli takım, finalde Özbekistan-Azerbaycan maçının galibiyle yarın saat 15.00'da karşılaşacak.