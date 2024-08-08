Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 78 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

        Son dakika haberi 78 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

        78 ilde 5 gün boyunca yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 08:16 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        78 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son beş günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde düzenlenen “Mercek-22” operasyonlarında bin 790 silahın ele geçirildiğini ve bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son beş gün içerisinde 78 ilde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik “Mercek-22” operasyonları düzenlendi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, Bursa, Konya, Mersin, Amasya, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir, Kayseri, Aydın, Mardin, Sakarya, Malatya, Manisa, Muğla, Trabzon, Erzurum, Kars, Batman, Kastamonu, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Tokat, Adıyaman, Çorum, Düzce, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar, Bingöl, Osmaniye, Sivas, Yalova, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Çanakkale, Giresun, Isparta, Kırşehir, Rize, Siirt, Van, Zonguldak, Erzincan, Muş, Ordu, Bolu, Burdur, Edirne, Gümüşhane, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Uşak, Yozgat, Çankırı, Denizli, Kütahya, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bilecik, Karabük, Sinop ve Tunceli’de yapılan çalışmalar sonucu bin 55 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 405 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 790 silah ele geçirildi. Ayrıca bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde: "İstanbul'da 164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 248 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır’da 49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te 43 tabanca, 25 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Milyonluk ceza kesilen firma kirletmeye devam etti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Konserleri DEAŞ yüzünden iptal edildi
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "İsrail, ABD desteği olmadan bölgesel savaşa giremez"
        "İsrail, ABD desteği olmadan bölgesel savaşa giremez"
        Habertürk Anasayfa